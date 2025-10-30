Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Yangında şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ve polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşların güvenliği için 7/24 görev başında olduğunu belirterek, olaya anında müdahale edildiğini bildirdi.