Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla suç ve suçlulara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Ekim 2025 tarihinde yaşanan iş yeri kurşunlama olayının faillerini kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde bir iş yerinin pompalı tüfekle kurşunlanması suretiyle meydana gelen “Mala Zarar Verme” ve “Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması” olayıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yapılan titiz incelemeler sonucunda olay yerine gelen araç tespit edildi. Araçta bulunan 4 kişiden 2’sinin pompalı tüfekle iş yerine ateş ettiği belirlendi.

Şüphelilerle iş yeri sahibi arasında olay öncesinde sözlü tartışma yaşandığı, saldırının bu tartışmanın ardından gerçekleştiği anlaşıldı.

Operasyon kapsamında olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek de ele geçirildi.

Emniyet güçlerinin hızlı ve etkin çalışması sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli, 28 Ekim 2025 tarihinde sevk edildikleri Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu düzenini bozacak olaylara karşı mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.