İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen külçe altın bulundu.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, yapılan operasyonun gümrük kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti.

Polis ekipleri, ele geçirilen altın ve şüphelilerle ilgili gerekli işlemleri sürdürüyor.

Operasyon, özellikle gümrük kaçağı altın sevkiyatlarına karşı yürütülen çalışmaların etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.