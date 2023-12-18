Kahramanmaraş Dağcılık Arama Kurtarma Araştırma ekipleri ile Fotoğraf sanatçıları Kahramanmaraş'ın en sarp dağlarındaki yaklaşık 2500 yıllık porsuk ağaçlarını ziyaret ederek, bölgeyi fotoğrafladılar.

Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Andırın'ın Köklü Mahallesi ile Alanlı sınırlarında bulunan Balk Dağı'na çok zorlu bir tırmanış gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 5 kilometreden sonra zirveye ulaşarak Türk bayrağı açtılar. Yaklaşık 40 kişilik ekip, bölgenin zirvesinde oksijeni almanın ve doğayla iç içe bir gün yaşamanın tadını çıkardılar.

Yürüyerek ve birçok yerde tırmanarak 1600 rakımlı dağda yönlerini bulmaya çalışan dağcılar ve fotoğrafçılar, heybetli yapısıyla dikkati çeken yosunlarla kaplı dev porsuk ağaçlarının fotoğrafladılar. Bölgenin gizemli ve heybetli yapısı, sadece bölgeye has oksijeni, yeşilin her tonu ve yosunlu porsuk ağaçları görsel şölen oluşturuyor. Güzellik ve flora zenginliğiyle Amazon ormanlarını hatırlatan bölgede; porsuk, gürgen, mezdağı ve kamalak ağaçları türü yer alıyor.