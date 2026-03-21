Cumartesi Günü Yağmur Etkili Olacak

21 Mart Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta yağmurlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde en düşük sıcaklık 9 derece, en yüksek sıcaklık ise 13 derece civarında seyredecek.

Nem oranının yüzde 74 ile 95 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın saatte yaklaşık 16 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Gün boyunca aralıklarla yağışın etkili olması bekleniyor.

Pazar Günü Sağanak Yağış Uyarısı

22 Mart Pazar günü ise yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre şehir genelinde sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklığı 9 ile 11 derece arasında değişirken, nem oranının yüzde 84’e kadar çıkması bekleniyor. Rüzgarın daha hafif esmesi öngörülse de, yağış nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir.

Vatandaşlara Uyarı: Planlarınızı Gözden Geçirin

Yetkililer, hafta sonu plan yapan vatandaşları ani yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açık alan etkinlikleri planlayanların tedbirli olması ve sürücülerin yağışlı hava koşullarına karşı dikkatli hareket etmesi gerektiği vurgulandı.