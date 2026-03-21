Sanayi Sitesinde Korkunç Patlama

Olay, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan yeni sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama, iş yerinde büyük paniğe yol açtı.

İddiaya göre, sobanın bulunduğu alanda ısınmaya çalışan 3 kişi, aniden gerçekleşen patlamayla birlikte yaralandı.

Ekipler Seferber Oldu

Patlamanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralılardan K.Ş., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar E.Ç. ve E.K.’nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından polis ekipleri, soba patlamasının nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.