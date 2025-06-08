Eğlenceden Dönen Arkadaş Grubu Arasında Tartışma Çıktı

İddiaya göre, eğlenceden dönen beş kişilik arkadaş grubu, Y.D.’nin evinin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede gruptaki kişilerden biri, Y.D.’yi vücudunun üç yerinden bıçakladı. Saldırgan ve beraberindeki kişiler olay sonrası hızla kaçarak izlerini kaybettirdi.

Yaralı Y.D.’nin Durumu Ciddi

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Yörük Selim Devlet Hastanesi’nde yapılan Y.D., durumu ağır olduğu için Kahramanmaraş Yeni Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorlardan alınan bilgilere göre, Y.D.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis, Dört Şüpheliyi Arıyor

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen dört şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.