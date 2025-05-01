Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir öğretmen çifte, kayınpederleri olduğu öne sürülen şüpheli tarafından pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunuldu.

Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, öğretmen G.K. ve eşi Ö.K.’nin, ailevi nedenlerle aralarında husumet bulunan U.B. tarafından tehdit edildiği iddia edildi. G.K., aracına yaklaşan şüphelinin tüfekle defalarca ateş etmeye çalıştığını, ancak silahın ateş almadığını belirtti.

Saldırı girişiminin ardından çiftin can güvenliği gerekçesiyle başka bir ile gittiği öğrenildi. Şüphelinin, olay sonrasında çiftin evine ve bir arkadaşlarının iş yerine giderek tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Şehir çıkışında durdurulan U.B.’nin aracında pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.