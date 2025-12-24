Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla Azerbaycan Bulvarı üzerinde Milli İrade Meydanı kavşağından müze kavşağına iniş kısmında trafik düzenlemesine gidileceği duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Milli İrade Meydanı kavşağından müze kavşağına iniş kısmı 23 Aralık 2025 ile 7 Ocak 2026 tarihleri arasında 15 gün süre ile araç trafiğine kapalı olacak.

Bölgedeki altyapının yenilenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların kısa süre içinde başlayacağı duyuruldu. Trafiğin düzenli şekilde ilerleyebilmesi için sürücülerin yol üzerindeki uyarı tabelalarına, işaretlere ve yönlendirmelere dikkatle riayet etmeleri gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, çalışmaların sürdüğü güzergâhı kullanacak araç sahiplerinin yoğunluk yaşamamaları adına mümkün olduğunca alternatif güzergâhları tercih etmeleri önerildi.