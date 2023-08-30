Kahramanmaraş'ta da Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Programın ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Burada Vali ünlüer ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılırken Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu dualar edildi.

Vali ünlüer burada yaptığı konuşmada, Zafer Bayramı'nın 101. Yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.