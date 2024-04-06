İslam inancına göre, Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle ibadet etmenin en mübarek zamanlarından biridir. Bu niyetle camiye yönelen vatandaşlar, Abdulhamidhan Camii'nde itikâf için bir araya geliyorlar.

İtikâf için niyet eden vatandaşlar ibadetlerini yerine getirebilmek adına bütün ihtiyaçlarını camii sınırları içerisinde gideriyorlar.

Konuyla ilgili Aksu Habere açıklamalarda bulunan Abdulhamidhan Camii imam hatibi Ali Sarıkaya, “Vatandaşlar dünyevi her türlü işten ellerini çekerek Allaha yönelir ve sürekli dua ve zikirler ile ibadet ederler” ifadelerini kaydetti.

Aynı zamanda bu ibadetleri camilerde gerçekleştirebilmek adına neler yapılması gerektiğine değindi.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, “16 Camide 95 kişi ile itikâf ibadetini yerine getiriyoruz” diyerek itikâf sünneti ile ilgili bilgiler paylaştı.

