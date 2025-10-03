Kahramanmaraş, Türkiye’nin tarımsal üretiminde 27. Sırada yer alırken, yüksek arazisiyle tarımsal çeşitliliği de artırıyor. İlin çeşitli bölgelerinde, özellikle Çağlayancerit, Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçelerine bağlı Bertiz bölgesinde ceviz hasat dönemi başladı.

Coğrafi işaret tescil belgesine sahip olan ‘Maraş-18’ cevizinde hasata hızla devam ediliyor. Yıllık ortalama 20 bin ton rekolte üretilen Maraş-18 cevizi, Amerika’nın ‘Chandler’ cevizine rakip olarak öne çıkıyor ve İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Modern tarım tekniklerine geçiş yapan çiftçiler, klasik hasadın yanı sıra ceviz çırpma ve soyma makineleri ile kombine hasat yapıyor. Kaliteli ürün elde etmek için damla sulama sistemini tercih eden çiftçiler, bu sezon yüzlerinin güldüğünü belirtiyor. Hasat edilen cevizin yaklaşık 10 bin tonu, yurtdışında pazarlanmaktan öte, geri kalan kısmı ise Türkiye içindeki tüketim için hazırlanıyor.

Kahramanmaraş, ceviz üretiminde önemli bir merkez olmaya devam ederken, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.