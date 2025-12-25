Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda kaçak malzemeye el konuldu.

Edinilen bilgilere göre; 18 Aralık 2025 tarihinde yapılan çalışmalarda 5 adet cep telefonu, 22 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde ise 6 adet kayıt dışı tablet ile farklı ebat ve boyutlarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 parça malzeme ele geçirildi.

Aynı gün yapılan bir başka operasyonda, 400 paket halinde toplam 18 bin deste bandrolsüz sigara kâğıdı bulundu.
23 Aralık 2025 tarihinde yürütülen çalışmalarda ise 11 bin 400 dal dondurulmuş makaron sigara ile 20 bin dal boş makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen tüm materyallere el konulurken, olaylarla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.