Kahramanmaraş’ta çukura düşen kepçe yan yattı Kahramanmaraş'ta yürütülen alan çalışmaları sırasında bir kepçe, tekerleğinin kayması sonucu yol kenarındaki çukura düşerek yan yattı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Akyar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çalışma yapan bir kepçe, tekerleğinin kayması sonucunda çukura düşerek devrildi. Devrilme sırasında çevrede bulunan çalışanlar arasında kısa süreli panik yaşandı. Şans eseri kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmazken kepçede maddi hasar meydana geldi. Çalışma alanında gerçekleşen bu kazanın ardından çevredeki diğer ekipmanlar ve çalışmalar bir süreliğine durduruldu.