Edinilen bilgiye göre olay, Soysallı Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde meydana geldi. Eğlence sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından havaya ateş açıldı. Maganda kurşunlarından biri 22 yaşındaki Durdu Tatar’a isabet etti. Ağır yaralanan genç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tüm çabalara rağmen durumu ağır seyreden Tatar, 43 gün sonra hayatını kaybetti. Cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek memleketi Ekinözü’nde defnedilecek.

Yetkililer, düğün ve kutlamalarda silah kullanılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyararak, “Bir anlık eğlence, bir ailenin ömür boyu sürecek acısına dönüşmesin” çağrısında bulundu.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, maganda kurşunlarının neden olduğu bu tür olayların önüne geçilmesi için denetimlerin artırılacağı bildirildi.