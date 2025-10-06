Kahramanmaraş’ta iki ayrı noktada çıkan yangın paniğe neden oldu. Dulkadiroğlu ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan iş yeri yangınında bir kişi yaralanırken, Elbistan’da meydana gelen traktör yangınında araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir mermer mobilya işletmesinin önünde bulunan boya ve tiner bidonları, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürülürken, olayda bir kişi yaralandı ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Bir diğer yangın ise Elbistan ilçesi Balıkçıl Mahallesi'nde yaşandı. Tarım arazisinde bulunan bir traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak traktör tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Her iki olayda da can kaybı yaşanmazken, yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.