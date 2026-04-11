Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında, Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikler çerçevesinde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde görev yapan emniyet güçlerine özel bir program düzenlendi.

Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, kent protokolü ve iş insanları da katılım sağladı.

Etkinlikte, polis teşkilatının toplum için üstlendiği kritik role vurgu yapılırken, şehitler rahmetle, gaziler ise minnetle anıldı.

Yemek programında konuşan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, emniyet güçlerinin her zaman olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz demeden görevlerinin başında olacaklarını belirtti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise polis teşkilatının, halkın huzur ve güvenliği için fedakârca çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kutlamalar, çeşitli etkinliklerle hafta boyunca devam edecek.