Elbistan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunun 6. katındaki depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, merdivenle ulaştıkları katta yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay sırasında öğrencilerin yurtta bulunmadığı öğrenildi. Binada hasar meydana geldi.

Dulkadiroğlu ilçesinde ise iki farklı yangın çıktı. Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Karacasu Kırım Mahallesi’nde ise saman balyalarının tutuşmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına aldı.

Öte yandan Pazarcık ilçesinde seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler söndürülse de araç kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan yangınlarla ilgili incelemeler başlatıldı.