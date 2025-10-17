Kahramanmaraş'ta, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Filistin Yararına Hayır Çarşısı" adlı kermes açıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde kurulan kermesten elde edilecek tüm gelir, Filistin'e gönderilecek.

Kermesin açılışında konuşan Kahramanmaraş ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ali Sarıkaya, Gazze ve Filistin konusundaki duyarlılıklarını hayata geçirmek istediklerini vurguladı.

Sarıkaya, şunları söyledi:

"Burada elde edilen kazancı en kısa zamanda oradaki kardeşlerimize ulaştırmak istiyoruz. Filistin'deki barışın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun zaman sonra oradaki kardeşlerimizin bir nefes alma imkanı oldu. Bizler de Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali bir damla da olsa Filistin yararına kurduğumuz hayır çarşımızın gelirini Kahramanmaraş halkı olarak oraya göndereceğiz. Kermesimiz 3 gün boyunca açık kalacak. Emekleri bulunanlara teşekkür ediyorum."

3 gün boyunca açık kalacak kermese vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.