Kahramanmaraş Valiliği, Milli İrade Meydanı'nda Düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Programıyla Bölge Halkını Bir Araya Getirdi.

Renkli Ve Coşkulu Bir Atmosferde Geçen Etkinlik, Kahramanmaraş Valisi Ve Diğer İl Protokol Üyelerinin Katılımıyla Gerçekleşti.

Gerçekleşen geleneksen bayram programına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat'ta katılım sağladı.

Bayramın Coşkusu Aksu TV Ekranlarından Canlı Yayın Aracılığıyla Vatandaşlarla Paylaşılırken Burada Yayın Konuğu Olan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer Bayramların Bir Araya Gelme, Dayanışma Ve Sevgi Bağlarını Pekiştirme Fırsatı Sunduğunu Vurguladı.