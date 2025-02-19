Mesleki Eğitim Merkezi çatısı altında verilen eğitimlerle, gençler teorik bilgilerini sahada uygulama şansı elde ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile özel sektör temsilcilerinin ortak çalışmaları sayesinde öğrenciler, hem okulda eğitim görüyor hem de işletmelerde çalışarak mesleklerini öğreniyor.

Program kapsamında gençlere, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerin yanı sıra, sektör temsilcileriyle birebir çalışma imkânı da sağlanıyor.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, hem ustalık belgesi sahibi oluyor hem de mezuniyet sonrası iş bulma konusunda büyük avantaj elde ediyor.