Halil Özdağ, bu projede hiçbir çıkar gözetilmediğini ve herkesin gönülden destek verdiğini vurgulayarak, "Okullarda öğrenciler ve öğretmenlerle buluşuyor, sokak hayvanları için mama ve barınak hazırlıyoruz. Hazırlanan malzemeler kliniğimizde toplanıyor, ardından gönüllü hayvanseverler tarafından sokak hayvanlarına ulaştırılıyor," dedi.

Bu süreçte Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki özel gereksinimli çocuklar da projeye katkı sunuyor. Hazırladıkları barınaklar, doğum yapmış veya barınma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Bu anlamlı proje, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için örnek bir dayanışma modeli sunuyor.