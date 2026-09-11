Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem enerji maliyetlerini azaltmayı hem de şehrin sürdürülebilir geleceğine katkı sunmayı sürdürüyor.

Pazarcık ilçesi Karabıyıklı Mahallesi’nde 200 milyon TL yatırımla kurulan Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali, üretime geçmesinin ardından tam kapasite çalışmaya başladı. Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’nun finansal desteğiyle hayata geçirilen tesisin açılışı 18 Temmuz’da gerçekleştirildi.

10 bin 400 panel elektrik üretiyor

Yaklaşık 100 bin metrekarelik alana kurulan santralde 10 bin 400 çift taraflı güneş paneli bulunuyor. Toplam 6 megavat kurulu güce sahip tesis, güneş ışığından elektrik enerjisi üretiyor.

Çift taraflı paneller sayesinde güneş ışınlarının zeminden yansıyan bölümünden de yararlanılırken, bu teknolojiyle üretim verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Tesis aynı zamanda yerel yönetimler tarafından Kahramanmaraş’a kazandırılan en büyük güneş enerji santrali olma özelliğini taşıyor.

Aylık üretim 5 bin hanenin tüketimine eşdeğer

Santralde ayda ortalama 1 milyon kilovatsaat temiz enerji üretiliyor. Bu miktar, yaklaşık 5 bin hanenin aylık elektrik tüketimine karşılık geliyor.

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi sayesinde fosil yakıtlara dayalı enerji ihtiyacının azaltılmasına katkı sağlayan tesis, çevreye duyarlı enerji politikalarının da önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Belediyenin enerji giderlerinde 50 milyon TL tasarruf hedefi

Güneş Enerji Santrali’nin Büyükşehir Belediyesi bütçesine sağlayacağı katkı da dikkat çekiyor.

Tesisin belediyenin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ını karşılaması ve enerji giderlerinde aylık yaklaşık 4 milyon TL, yıllık ise yaklaşık 50 milyon TL tasarruf sağlaması bekleniyor.

Elde edilecek tasarrufun, uzun vadede yeni belediye yatırımlarına kaynak oluşturması hedefleniyor.

Yağmur suyu panellerin temizliğinde kullanılıyor

Santralin dikkat çeken özelliklerinden biri de su kullanımında uygulanan sistem.

Tesisin idari binası ve arazi alanından toplanan yağmur suları, drenaj hatları aracılığıyla depolama havuzlarında biriktiriliyor. Ardından ters ozmoz arıtma ünitesinden geçirilen su, panellerin periyodik temizliğinde kullanılıyor.

Bu sistemle hem yağmur suyunun değerlendirilmesi hem de güneş panellerinin verimliliğinin korunması amaçlanıyor.

Tasarruf yeni yatırımlara aktarılacak

Büyükşehir Belediyesi, santralden sağlanacak yıllık yaklaşık 50 milyon TL’lik tasarrufu yalnızca enerji giderlerinde kullanmayı değil, yeni yatırımlara kaynak oluşturmayı da planlıyor.

Elde edilen kaynağın ulaşım, altyapı, çevre ve sosyal belediyecilik başta olmak üzere farklı hizmet alanlarında değerlendirilmesi hedefleniyor.