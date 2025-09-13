Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri ile Kocaeli, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı ve Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Kahramanmaraş’ta hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Şehir genelinde gökyüzü açık ve güneşli olacak.

Cumartesi günü hava parçalı bulutsuz ve bol güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C’ye kadar yükselirken, gece saatlerinde ise termometreler 19°C civarına düşecek.

Pazar günü de benzer şekilde güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 36°C, en düşük sıcaklık ise yine 19°C olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.