Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 49-31 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdüren 12 Dev Adam, son periyoda 21 sayı farkla girdi. Türkiye, karşılaşmayı 26 sayı farkla 94-68 kazanarak 2001 yılından sonra ikinci kez Avrupa Şampiyonası’nda finale kaldı.
Finalin tarihi
Türkiye-Almanya finali 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de oynanacak.
Öne çıkan notlar
Türkiye, Yunanistan’ı 50 yıl sonra (EuroBasket 1975) ilk kez mağlup etti.
12 Dev Adam, bu turnuvada oynadığı 8 maçı da kazanarak namağlup finale yükseldi.