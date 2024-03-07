En taze ve en doğal hurmaların bulunduğu Güzelbulut kuruluş olan hurmaevinin açılışı gerçekleştirildi.

Medine’de yetişen 25 çeşit hurmayı vatandaşlarla buluşturan Hurmaevi, sadece en taze hurmaları sunmakla kalmayıp, aynı zamanda çikolata başta olmak üzere çeşitli aromalardaözel hurmalarla da dikkat çekiyor. Özellikle çikolata kaplı hurmalar, Kahramanmaraşlı vatandaşların damaklarını şenlendiriyor.

Gerçekleşen açılışın ardından vatandaşlar hurma evinde lezzetli hurmaların tadına baktı.