Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ konutları şantiyesinde çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay, 1 Ekim 2025 sabah saatlerinde meydana geldi.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede konteynerlerin bir bölümünü etkisi altına aldı. Durumu fark eden işçiler, hızla dışarı çıkarak kendi imkanlarıyla ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Yangının büyüme ihtimali üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, konteynerlerde maddi hasar meydana geldi.

Yangının başladığı alanda soğutma çalışmaları yapılırken, olay yeri ekipleri de incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.