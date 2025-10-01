Dev Kapışma Başlıyor!

Şampiyonlar Ligi'nin öne çıkan maçlarından biri olan Barcelona-PSG karşılaşması, turnuvanın en çok ilgi gören eşleşmeleri arasında yer alıyor. PSG bu sezon gruplarda iddialı bir performans sergilerken, Barcelona genç oyuncularıyla yeniden yapılanma sürecini Avrupa’ya taşımayı başardı.

Geçmiş yıllarda unutulmaz maçlara sahne olan iki ekip, bu kez de futbolseverlere yüksek tempolu bir mücadele vaat ediyor. PSG’nin hücum gücü ve Barcelona’nın pas odaklı oyun anlayışı maçı daha da çekişmeli hale getiriyor.

Barcelona - PSG Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

  • Tarih: 1 Ekim Çarşamba

  • Saat: 22.00

Barcelona - PSG Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

  • Yayın: Tabii Spor (canlı)

BARCELONA-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Szczesny, Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Pedri, de Jong, Ferran, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Lee, Barcola, Ramos

Barcelona – PSG Şampiyonlar Ligi canlı izle