Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri,30 Eylül 2025 tarihinde yapılan iki ayrı operasyonda, kaçak sigara ticaretine darbe vurulurken, Göksun ilçesinde bir marketin kundaklanması olayı da aydınlatıldı.

KOM ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, kent genelinde kaçak sigara ve tütün satışı yaptığı belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1.400 paket gümrük kaçağı sigara ile 280 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Kaçak ürünlere el konulurken, şüphelilerin vergi kaybına ve halk sağlığına zarar veren ticareti organize bir şekilde sürdürdüğü değerlendiriliyor.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla hareket edildiğini belirterek, benzer suçlara karşı çalışmaların süreceğini vurguladı.

Diğer yandan, 23 Eylül 2025 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen ve büyük çaplı maddi hasara yol açan market yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da önemli bir gelişme yaşandı. Yangının ardından olay yerinde yapılan teknik incelemelerin ardından, polis ekipleri bölgede bulunan 52 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü detaylı şekilde analiz etti.

Yapılan analizler sonucunda, yangının doğal yollarla değil, kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Olayla ilgili kimlikleri tespit edilen iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.