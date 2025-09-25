Sosyal medya platformları aracılığıyla bir araya gelen vatandaşlar, Yirmiikigün Mahallesi'ndeki kahve zinciri Starbucks şubesi önünde toplanarak Filistin bayraklarıyla boykot çağrısı yaptı.

Grup adına açıklama yapan Furkan Tekinşen, Filistin ve Gazze'nin yanında olduklarını belirtti.

Boykotun öneminde değinen Tekinşen, 'Kahramanmaraş halkı olarak İsrail'in işlediği insanlık suçunu duyurmak için bir araya geldik. Bu süreçte kent olarak Gazze'nin yanında durduğumuzu göstermek istiyoruz. İsrail'e ait ürünlere karşı boykotun en yüksek seviyede uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Burada şubelerinin olmasını istemiyoruz ve kapatılmasını istiyoruz. Boykotun önemine dikkat çekmek istiyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Grup, açıklamanın ardından bir süre bekledikten sonra olaysız dağıldı.