Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda önemli sonuçlara ulaşıldı. Halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, farklı suç türlerini kapsayacak şekilde titizlikle yürütüldü.

Yapılan denetim ve operasyonlar kapsamında, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 şüpheli, uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 46 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda, suç unsuru olarak 1 adet sahte plaka, 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlemler ilgili birimlerce başlatıldı. Jandarma ekipleri, özellikle uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bu suçla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, suçun her türüyle mücadelede önleyici, caydırıcı ve etkin yöntemlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelik olduğu ifade edilirken, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden güvenlik güçlerine bildirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Yetkililer, il genelinde benzer operasyonların ve denetimlerin artarak devam edeceğini, suçla mücadelede toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde hareket edileceğini bildirdi.