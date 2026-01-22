Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 14–20 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde geniş kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Bir hafta boyunca süren uygulamalarda 26 bin 124 araç ve sürücü kontrol edilerek, trafik güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Denetimlerin, özellikle kış mevsiminin olumsuz şartları, artan trafik yoğunluğu ve yolcu taşımacılığında güvenliğin sağlanması amacıyla planlandığı belirtildi. Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu güzergâhlarda jandarma ekipleri, sürücüleri hem denetledi hem de bilgilendirici çalışmalar yürüttü.

Kış şartları nedeniyle uygulamalarda kış lastiği ve zincir kullanımı öncelikli denetim başlıkları arasında yer aldı. Uygun donanıma sahip olmayan araç sürücülerine gerekli uyarılar yapılırken, yol üzerinde mahsur kalan veya ilerlemekte zorlanan araçlara ekipler tarafından destek sağlandı. Böylece olası kazaların ve trafik aksaklıklarının önüne geçilmeye çalışıldı.

Öte yandan, yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimler de sıklaştırıldı. Bu kapsamda hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürücülerin dinlenme süreleri ve araçların teknik yeterlilikleri titizlikle kontrol edildi. Jandarma ekipleri, hem sürücülere hem de yolculara emniyet kemeri kullanımının hayati önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Yetkililer, trafik denetimlerinin sadece cezai işlem amacı taşımadığını, asıl hedefin can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Vatandaşlardan, özellikle kış şartlarında trafik kurallarına daha fazla dikkat etmeleri, araçlarını yol ve hava koşullarına uygun şekilde hazırlamaları istendi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, benzer denetim ve bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceğini bildirdi.