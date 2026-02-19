Yürütülen çalışmalarda silah, uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Gerçekleştirilen faaliyetlerde; Afşin ilçesinde 1 adet tabanca ve 17 adet tabanca mühimmatı, Elbistan ilçesinde ise 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 290 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklanırken, hakkında 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Dulkadiroğlu ilçesinde ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.F. (45) isimli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında; izinsiz kazı yapmak, sınai mülkiyet ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlarından 3 şüpheli, uyuşturucu madde kullanma, imal ve ticareti suçlarından ise 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Yapılan aramalarda; 132 adet kaçak parfüm, 760 kilogram sahte toz deterjan, 1 adet dedektör, 784 gram metamfetamin, 20 gram esrar ve 70 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Öte yandan Trafik Jandarması timlerince bir haftalık süreçte 25 bin 959 araç ve sürücü kontrol edilerek trafik güvenliğine yönelik denetimler sürdürüldü.