Edinilen bilgilere göre; 16 Ocak 2026 günü saat 10.10 sıralarında, sürücü M.N.Ö. (26) idaresindeki 46 ADN 288 plakalı kamyonet, 77015 Sokak üzerinden Teke Caddesi istikametine seyir halindeyken, No:57 önünde yolun solundan aniden sokağa çıkan M.D. (6) isimli çocuğa çarptı.

Ana sınıfına devam eden ve karne almanın mutluluğunu yaşayan 6 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın meydana geldiği mahallede derin üzüntü yaşanırken, karne günü sevinci yerini gözyaşlarına bıraktı. Olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, özellikle okul saatlerinde ve yerleşim alanlarında sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, benzer acıların yaşanmaması için trafik kurallarına hassasiyetle uyulması çağrısında bulundu.