Trafik Ekiplerini Görünce Kaçmaya Çalıştılar

Kaza, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ve üzerinde iki gencin bulunduğu motosikletin, trafik ekiplerini fark etmesiyle başladı. İddialara göre, trafik ekiplerini gören gençler hızla kaçmaya çalıştı. Kaçış sırasında kontrolünü kaybeden motosiklet, o esnada yolda ilerlemekte olan Ford Transit marka ticari bir araca şiddetli bir şekilde çarptı.

Genç Sürücü Olay Yerinde Can Verdi

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu, yola savruldu. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, motosikletin sürücüsü olan A.T. (18)nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette yolcu olarak bulunan B.Ç. (16) ise kazada ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çarpışma nedeniyle bulvar trafiği bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazada hayatını kaybeden A.T. ve yaralanan B.Ç.'nin kask takmadığı bilgisi, kazanın sonuçlarının ağırlaşmasında kritik bir rol oynadığı şüphesini akıllara getirdi. İddiaya göre A.T. nin ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı öğrenildi.