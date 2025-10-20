Olay, Onikişubat ilçesi Kurtlar Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarının kına gecesine katılan Burak Polat (32) ve Harun Kesme (38), kutlamalar sırasında bir magandanın ateşlediği kurşunların hedefi oldu.

İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen yaşlı bir kişi, oğluna ait tabancayı izinsiz alarak rastgele havaya ateş açtı. Kutlamaların ortasında silah sesleriyle panik yaşanırken, Polat kolundan, Kesme ise bacağından vurularak yaralandı. Her iki yaralının da evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, silahı ateşleyen yaşlı kişiyi gözaltına aldı.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara kutlamalarda silah kullanılmaması yönünde uyarılarda bulundu.