Uzmanlar, özellikle yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların bu tarihlerden önce hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini vurgularken, bireysel araç sahiplerine de kış lastiği takmalarını tavsiye ediyor.

Kış lastiklerinin +7 derecenin altındaki sıcaklıklarda aracın yol tutuşunu artırdığını, fren mesafesini kısalttığını ve kaymaları önlediğini belirten Petlas Tanrıöver Oto Lastik İşletme Sahibi Sami Tanrıöver “Sadece ticari araçlar değil, tüm sürücüler güvenli sürüş için kış lastiğine geçmeli. Yaz lastikleri soğuk havada sertleşir ve yol tutuşunu kaybeder. Bu da kazalara davetiye çıkarır.” ifadelerini kullandı.

Tanrıöver, son olarak, kış lastiği takmanın sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayat kurtaran bir önlem olduğunu vurgulayarak, sürücülere “Can ve mal güvenliğiniz için kış lastiğinizi vakit kaybetmeden taktırın.” çağrısında bulundu.