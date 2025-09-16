6 Şubat depremlerinin ardından geçici barınma çözümü olarak kurulan konteyner kentler, Kahramanmaraş’ta Kasım ayı itibarıyla kaldırılmaya başlanacak. Afet sonrası yaşamı yeniden inşa etme sürecinde önemli bir dönüm noktası olan bu gelişme, depremzedelerin kalıcı konutlara geçişini hızlandıracak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar kapsamında, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların yeni yapılan konutlara taşınması planlanıyor. Kasım ayında başlayacak tahliye süreciyle birlikte, geçici yaşam alanları yerini güvenli ve modern konutlara bırakacak.

Yetkililer, konteyner kentlerin kaldırılması sürecinde hiçbir vatandaşın mağdur edilmemesi için gerekli tüm sosyal destek mekanizmalarının devreye alınacağını belirtiyor. Taşınma sürecinde ulaşım, eşya nakli ve yerleşim konularında rehberlik sağlanacak.