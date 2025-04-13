İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, konteynerde ciddi maddi hasar meydana geldi. Kullanılamaz hale gelen konteynerle ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçilebilmesi için özellikle elektrik ve ısıtma sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.