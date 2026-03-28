30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında kutlanacak 62. Kütüphane Haftası, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan kitapseveri buluşturacak programlara sahne olacak. Haftanın açılış günü olan 30 Mart Pazartesi’de etkinlikler, Rasim Özdenören Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek özel bir programla başlayacak.

Çocuk kitabı çizeri Fatma Betül Yıldız, saat 10.00’da miniklerle bir araya gelerek birlikte resimli hikâye kitabı oluşturacak. Program, çocukların hayal gücünü geliştirmeyi ve kitapla kurdukları bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Salı Günü 2 Özel Program

31 Mart Salı günü ise iki ayrı etkinlik düzenlenecek. Saat 15.00’da yine Rasim Özdenören Çocuk Kütüphanesi’nde anne ve çocuklar birlikte kitap okuma etkinliğinde buluşacak. Ardından saat 16.00’da Cemile Akkoyun Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek atölyede katılımcılar kendi kitap ayraçlarını tasarlayacak.

Yazarlardan İlham Veren Atölyeler

Kütüphane Haftası etkinlikleri 1 Nisan Çarşamba günü de çocuklara yönelik içeriklerle devam edecek. Saat 10.00’da Rasim Özdenören Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenecek “Hikâye Yazma Atölyesi”nde çocuk edebiyatı yazarı Yaşar Bayraktar, miniklere yazarlığın inceliklerini ve çocuk kitaplarının yazım sürecini aktaracak.

2 Nisan Perşembe günü programlar hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap edecek şekilde çeşitlenecek. Saat 10.00’da aynı kütüphanede çocuk edebiyatının sevilen isimlerinden Sevde Gözükara, masal anlatımıyla çocuklarla buluşacak. Saat 14.00’da ise Mesder Edebiyat Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilecek söyleşide yazar Duran Boz, “Kahramanmaraş Edebiyat Geleneği”ni ele alacak.

Finalde Panel, Şiir Dinletisi ve Ödül Töreni

Etkinliklerin son gününde ise edebiyatseverleri yoğun bir program bekliyor. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak programda, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Nurcan Meral Özel ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Umut, panel ve şiir dinletisiyle katılımcılarla buluşacak. Program kapsamında ayrıca yıl boyunca en çok kitap okuyan okurlara ödülleri takdim edilecek.

“7’den 70’e Herkesi Bekliyoruz”

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kütüphane Haftası’nın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kitap okuma kültürünü yaygınlaştırma adına önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekildi. Tüm etkinliklere ilişkin detaylı takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/03/27/kutuphane-haftasi-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtilirken, 7’den 70’e tüm vatandaşlar etkinliklere davet edildi.