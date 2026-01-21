Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan çocukların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve kitaplarla dostluk kurmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Mobil Çocuk Kütüphanesi projesiyle kırsal mahalleleri gezerek miniklere kültürel bir şölen sunmaya devam ediyor.

Proje ile çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra; hayal dünyalarını geliştiren masal saatleri, yaratıcılıklarını ortaya çıkaran boyama etkinlikleri ve bilgiye ulaşma yollarını öğreten kütüphane kuralları da öğretiliyor. 2025 yılında on binlerce çocuk, Büyükşehir’in umut taşıyan Mobil Çocuk Kütüphanesi’nden faydalandı, yüzlerce kırsal mahalle okulu ziyaret edilerek çocuklara özel programlar düzenlendi.

Her Durakta Özel Anılar

Her durağında çocuklara özel hazırlanan programlarla buluşan Mobil Çocuk Kütüphanesi, kırsal bölgelerdeki okulları ziyaret ederek miniklere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Masal saatlerinde farklı dünyalara yolculuk yapan çocuklar, boyama atölyelerinde kendi hayallerini resimlere yansıttı.

Kitap okuma saatlerinde ise bilgiye ulaşmanın keyfini yaşadı. Proje, çocukların yalnızca eğitimine odaklanmayarak aynı zamanda hayal gücü ve sosyal gelişimine de katkı sundu.

Her Durak Bir Hayal Gücüne Dönüştü

Okullarda yoğun ilgiyle karşılanan mobil kütüphane, kitapsever nesillerin yetişmesine de katkı sağladı. Bu kapsamda, masal saati, animasyon izletisi, kitap okuma saati, kütüphane kuralları, akıl ve zekâ oyunları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek çocukların hayal dünyası genişletildi. Etkinliklere katılan çocuklara ise kitap ayracı, masal kitapları ve birçok hediye verildi.