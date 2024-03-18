Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi Evri Mahallesi, nilüfer çiçeklerinin yetiştiği ender yerlerden biri. Bu nadide çiçekler yasal olarak koruma altında.

Pazarcık ilçesindeki Bağlama Göleti, Kahramanmaraş kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta. Gölette yüzlerce nilüfer çiçeği bulunuyor. Göletteki nilüfer çiçeği endemik tür olması sebebiyle yasal koruma altında.

Ancak yasaklara rağmen nilüfer çiçeği insan eliyle yok ediliyor. Gölete atılan atıklar nilüferlerin yaşam döngülerini tehdit ediyor.

Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 244 bin lira ceza kesiliyor.

Nilüferlerin varlığını sürdürebilmesi için yetiştiği bölgenin koruma altına alınması isteniyor. Ancak bu, yasal statünün olmasıyla birlikte, havzanın da kontrol altına alınmasını gerekli kılıyor.