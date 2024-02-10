Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakını ve gazilere maddi yardım sağlamak için kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın başkanı Bilge Gürs, Kahramanmaraş'ta öğrencilerle bir araya geldi.

Gürs, TOKİ Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen "Şehitlik ve Gazilik" konulu konferanstaki konuşmasında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş'ın tarih boyunca pek çok zorluğa ve sınavlara karşı direnç gösteren, cesareti ve azmiyle adından her zaman söz ettiren bir şehir olduğunu kaydeden Gürs, şunları kaydetti:

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü, TOKİ Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Güzel ile öğrenciler katıldı.