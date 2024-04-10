Kahramanmaraş’ta sürücüsü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle demir bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, A.C. D. yönetimindeki 34 NU 3099 plakalı araç, Göksun ilçesi istikametinden Kahramanmaraş'a seyir halindeyken Tekir mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ve araçta yolcu konumunda bulunan B. D. hafif şekilde yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt