Kaza Adresi: Yanık Petrol Kavşağı – Onikişubat, Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Yanık Petrol Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, bir polis otosu ile bir otomobil çarpıştı. Kazada toplam 4 kişi hafif yaralandı.

Çarpışma Sonrası Araçlarda Hasar Oluştu

Henüz nedeni belirlenemeyen çarpışmanın etkisiyle, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar kısa sürede olay yerinde trafiğin aksamasına neden oldu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

Polis Ekipleri İnceleme Başlattı

Trafik ekipleri, kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alarak kavşakta trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.