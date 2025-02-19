KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Ramazan ayı öncesinde imece usulü alınan kurbanlar kesilerek mahalleliye eşit bir şekilde dağıtıldı.

Tombak Mahallesi sakinleri, yıllardır süregelen ramazan ayı öncesi kurban kesme geleneğini bu yıl da devam ettirdi.

Hayırsever vatandaşların bağışlarıyla alınan 8 büyükbaş kurbanlık mahalle meydanında kesildi. Eşit parçalara ayrılan paylar 500'den fazla haneye dağıtıldı.

Etkinliğe katılan Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, yıllardır sürdürülen bu geleneğin mahalle sakinlerini bir araya getirdiğini ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdiğini söyledi.

Ramazan ayına hazırlık amacıyla düzenlenen etkinlikte kesilen kurbanların paylara ayrılarak ayrım olmaksızın mahalleli arasında adil bir şekilde dağıtıldığını ifade eden Cüce, geleneğin sürdürülmesinden dolayı mahalleliyi kutladı.

Tombak Mahalle Muhtarı Uğru Demir de kurbanlıkların yıl boyunca toplanan bağışlarla alındığını ve kesimi yapılarak mahalle hanelerine dağıtıldığını söyledi.

Mahalle sakinlerince gerçekleştirilen bu geleneğin sadece maddi bir yardımlaşma olmadığını aynı zamanda manevi bir birliktelik oluşturduğunu vurgulayan Demir, ramazan ayının bereketini ve huzurunu hissettikleri bu geleneği gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade ederek katkı sağlayanlara teşekkür etti.