Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda; 16 ruhsatsız tabanca, 19 tabanca şarjörü, 196 tabanca fişeği, 74 av fişeği ve 108 farklı çap ve ebatta bıçak ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 14 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7’si tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, silah kaçakçılığı ve yasa dışı silahlanma ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.