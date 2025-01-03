İddiaya göre, Gaziantep’ten gelen 2 kişi ile Kahramanmaraş’ta yaşayan 2 kişi arasında uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarını çekti. Çevredeki vatandaşların duyduğu silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan kişilerden biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturma devam ediyor.