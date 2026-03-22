Olay, Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir ikamette meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, evde bulunan şahıslar ile daha önceden tanıdıkları kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, olay sırasında taraflardan biri silahına sarıldı.

Kavgaya karışan A.Y. isimli şahsın belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtığı, bu sırada M.A. isimli 18 yaşındaki gencin vurularak yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından evde bulunan bazı şahısların çatıdan kaçtığı ifade edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden D.B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Silahı kullandığı belirlenen A.Y.’nin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.