Kahramanmaraş’ta kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, vatandaşlar son sıcak günlerin tadını Tarihi Kapalı Çarşı'da çıkarmaya devam ediyor.

Kış mevsiminin kapıya dayanmasıyla birlikte, alışveriş yapmak ve güneşli havaların keyfini sürmek isteyen Kahramanmaraşlılar, adeta çarşıya akın ediyor.

Son günlerde özellikle öğle saatlerinde hâkim olan güneşli ve ılıman hava, vatandaşları Tarihi Kapalı Çarşı’ya çekiyor.

Alışveriş yapmak isteyenler, kış hazırlıkları kapsamında ihtiyaçlarını tamamlarken, çarşıda canlılık yaşanıyor.

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken, Kahramanmaraş’ta sonbaharın son demlerinin yaşandığı bu günlerde vatandaşlar, soğuk günler gelmeden önce, dışarıda daha fazla vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Ancak önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte çarşının bu yoğunluğunun azalması bekleniyor.

Ancak hava sıcaklıklarının düşmesi ve tam olarak kış mevsimine giriş yapıldığında, şu an kalabalık olan çarşının nüfusunda gözle görülür bir düşüş yaşanması kaçınılmaz görünüyor